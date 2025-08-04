В Кремле высказались о поездках Путина на Валаам

Владимир Путин регулярно посещает Валаам, это важное место для российской культуры. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

"Президент регулярно посещает Валаам, это очень важное место для нашей культуры, для нашего прошлого, для нашей истории, для нашей веры", - сказал Песков.

Напомним, в минувшую пятницу Путин провел на Валааме встречу с Александром Лукашенко. Ранее президенты вместе посещали остров в 2019, 2023 и 2024 годах. © «Петрозаводск говорит»