Названа оптимальная для здоровья регулярность секса

Сексолог Ирина Айриянц назвала оптимальную для здоровья регулярность половой жизни. Слова специалиста приводит портал News.ru. Айриянц также отметила, что регулярность сексуальной жизни в мире идет на спад.

«Условно все люди делятся на сильную, среднюю и слабую половую конституцию. И вот потребность в количестве секса в зависимости от нее будет варьироваться: для кого-то нужен ежедневный секс, для кого-то один-два раза в год - таких мало», - привела пример сексолог.

На сексуальное желание у женщин, уточняет Айриянц, сильно влияет гормональный цикл, при этом норма - два-три половых акта в неделю. Если потребности в сексе у человека выше, он прибегает к самоудовлетворению, которое врач не приравнивает к полноценному половому контакту.

«Тут присоединяется мастурбация, даже если есть регулярная половая жизнь. Но в норме мастурбация не может заменить ни физической, ни эмоциональной составляющей полового акта», - объяснила сексолог. Норма в два-три раза в неделю, уточнила она, была зафиксирована еще лет 30-40 назад. Фото pixabay.com/chermitove