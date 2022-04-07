Россиян предупредили об опасности весеннего солнца

Весеннее солнце может быть опасно для здоровья. Об этом предупредила дерматовенеролог Людмила Анохина, слова специалиста приводит РИА Новости.

Анохина отметила, что весеннее неактивное солнце не вызовет ожог кожи, но любое количество ультрафиолета опасно. Если параллельно посещать солярий, последствия прогулки в солнечный день могут быть еще более серьезными. «Ультрафиолет в любых количествах обладает повреждающим действием, приводит к раннему старению кожи, появлению пигментации и в ряде случаев даже может способствовать появлению злокачественных заболеваний кожи», - говорит специалист.

Врач назвала период, когда нужно пользоваться защитным кремом от солнца: защищать все открытые участки тела она призывает с начала весны и до середины осени, даже в пасмурные дни. Средства для ухода за кожей, по словам Анохиной, должны содержать уровень SPF от 0 до 50. Чем светлее кожа, объясняет эксперт, тем выше фактор защиты должен быть у крема.

Наносить крем от солнца, добавила врач, нужно за полчаса до выхода из дома. Фото pixabay.com/adege