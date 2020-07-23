Названа неожиданная польза жевательной резинки

Жевательная резинка может весьма положительно влиять на здоровье человека. В частности, она способна помочь при борьбе со стрессом и лишним весом. Об этом рассказала главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова, ее слова приводит агентство «Москва».

По мнению специалиста, человек, жующий резинку, реже устраивает перекусы и контролирует тем самым тягу к еде. Повторяющиеся движения челюстью эксперт назвала хорошим способом справиться со стрессом. Стародубова подчеркнула, что волнение также способствует набору килограммов.

Она также отметила, что жевательная резинка способствует стимуляции слюноотделения, что полезно для ротовой полости, так как слюна смывает остатки еды, а содержащиеся в ней вещества останавливают размножение бактерий. Помимо этого, жевание резинки в течение 15-20 минут стимулирует краткосрочную память, что может быть полезно для студентов.

Тем не менее, эксперт посоветовала не переусердствовать в увлечении жвачкой. Жевать ее стоит не более 10-20 минут подряд и не больше получаса в день. В противном случае резинка может вызвать проблемы со здоровьем - головные боли, нарушение стула, проблемы с зубами.