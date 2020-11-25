Названа дата написания итогового сочинения по русскому языку

Итоговое сочинение по русскому языку школьники будут писать 5 апреля, сообщает РИА «Новости»



Резервными днями выбраны 21 апреля и 5 мая. Соответствующий совместный приказ Минпроса РФ и Рособрнадзора опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Итоговое сочинение (изложение) для участников ГИА проводится 5 апреля 2021 года по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки",

- говорится в документе.

Фото с сайта ria.ru