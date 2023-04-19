Назван самый подорожавший за год санкций продукт

Росстат посчитал жевательную резинку самым подорожавшим продуктом за год санкций, передает РБК.

Средняя цена бабл-гама в марте достигла 39 рублей, пик пришелся на февраль - 39,39 рубля за упаковку. В сравнении с аналогичными показателями в прошлом году стоимость резинки увеличилась на 22,3% - тогда средний показатель составлял 32 рубля. Жевательная резинка дорожала и прежде, но не так сильно.

По мнению представителя фабрики-производителя резинки, ее подорожание связано с западными ограничениями. На фоне санкций выросла стоимость упаковки, увеличилась зависимость производства от импорта ингредиентов.

В 2022 году доля потребителей жвачки снизилась. В четвертом квартале 2021 года продукт потребляли 30% россиян старше 16 лет, проживавших в крупных городах, к четвертому кварталу 2022 доля потребителей упала до 25,6%, следует из данных Ipsos. // фото unsplash.com