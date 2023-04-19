Обновленную вакцину от COVID-19 выпустят в России

Обновленная вакцина от коронавируса появится к августу-сентябрю. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вакцину следует обновлять каждые 10 месяцев, процедура должна занимать 2-3 месяца, но сейчас на это уйдет больше времени.

«Скорее всего, в этот раз обновленная вакцина появится к августу – сентябрю», - приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Центр Гамалеи подал документы для обновления состава вакцины, за исключением одного, в котором определяется состав препарата. Специалисты центра выбирают оптимальный. // фото unsplash.com