Назван самый модный цвет этого лета

Сливочно-желтый цвет назван самым модным для лета 2024 года. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным экспертов, речь идет о приглушенном сливочно-желтом цвете с легким бежевым отливом, напоминающим оттенок сливочного масла. Одежда, обувь и аксессуары упомянутого оттенка появились этим летом в ассортименте многих брендов. Речь идет как о люксовом, так и о массмаркетовом сегменте рынка.

Отмечается, что в сливочно-желтой одежде в последнее время появлялись на публике многие знаменитости, в том числе, певица Рианна, супермодель Эмили Ратаковски и актриса Обри Плаза. // Фото: unsplash.com / Tamara Bellis