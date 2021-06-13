Назван несочетаемый с картофелем продукт

Употребление картофеля в некоторых случаях может привести к проблемам с желудком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на китайский портал Sohu.

По данным издания, популярный продукт помогает в профилактике гипертонии, поскольку содержит калий, и способствует выведению из организма токсинов. Для женщин он особенно полезен благодаря наличию клетчатки, помогающей поддерживать красоту и молодость.

Тем не менее, несмотря на полезные свойства, жареный картофель ни в коем случае нельзя сочетать с помидорами. Это может усложнить процесс усвоения питательных веществ, а также спровоцировать расстройство пищеварения. Фото proprikol.ru