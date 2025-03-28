Назван мощный союзник в борьбе за молодость кожи

Для кожи полезен кресс-салат, уверена врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. Продукт поможет сохранить молодость и красоту.

В травянистом растении содержится большое количество бета-каротина и витамина К.

В 100 граммах этой зелени кресс-салата в четыре раза больше бета-каротина, чем в яблоко, и 238% от ежедневно рекомендуемой дозы витамина К, сообщает РИА Новости

Как утверждает эксперт, эти два элемента помогают коже оставаться молодой, увлажненной и красивой. Зелень выводит из организма лишнюю воду и устраняет отеки.