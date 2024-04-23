23 апреля 2024, 13:40
Назван еще один «горячий» участник фестиваля «Воздух Карелии»
Гостей музыкального фестиваля ждет масштабное шоу от коллектива Rammproject
Организаторы главного музыкального приключения карельского лета назвали еще одного участника фестиваля «Воздух Карелии» (6+).
На сцене выступит группа Rammproject - трибьют Rammstein, поражающий аутентичным звучанием и масштабом шоу.
Фестиваль пройдет 14-16 июня. Среди участников «Кино», Кипелов, Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Dabro, лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец, Rock Privet, Игорь Растеряев, «План Ломоносова», «Конец фильма», «Кирпичи», «Тролль Гнет Ель», «Нэил Шери», Jane Air, GSPD, «Форт», «Черный Вторник» (трибьют «Сектор Газа»).
Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и компании Politek. // фото предоставлено организаторами