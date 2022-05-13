13 мая 2022, 21:19
Назначен референдум о вхождении Южной Осетии в состав России
Анатолий Бибилов решил 17 июля провести голосование по вопросу объединения с РФ
Референдум, на котором решат вопрос о вхождении Южной Осетии в состав России, состоится 17 июля. Соответствующий указ подписал 13 мая действующий президент этой республики, текст опубликован на официальном сайте.
Хотя Анатолий Бибилов проиграл на выборах и 8 мая признал свое поражение, вопрос он решил до своего ухода. Новый президент Алан Гаглоев тоже заявлял ранее, что поддерживает объединение Южной Осетии с РФ.
- Назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?». Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года,
- сказано в указе.
Он вступил в силу с момента подписания. // Фото: presidentruo.org