Назначен референдум о вхождении Южной Осетии в состав России

Референдум, на котором решат вопрос о вхождении Южной Осетии в состав России, состоится 17 июля. Соответствующий указ подписал 13 мая действующий президент этой республики, текст опубликован на официальном сайте.

Хотя Анатолий Бибилов проиграл на выборах и 8 мая признал свое поражение, вопрос он решил до своего ухода. Новый президент Алан Гаглоев тоже заявлял ранее, что поддерживает объединение Южной Осетии с РФ.

- Назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?». Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года,

- сказано в указе.

Он вступил в силу с момента подписания. // Фото: presidentruo.org