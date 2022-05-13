13 мая 2022, 21:00
Мошеннические приложения «Сбербанк онлайн» появились в App Store
В российском банке предупредили о вредоносных сервисах
В магазине App Store для скачивания стали доступны приложения «Сбербанк онлайн». Однако они не настоящие, а мошеннические, предупредили РИА Новости в пресс-службе Сбера.
Россиян призвали быть бдительными и не использовать сервисы: они не официальные. Служба безопасности банка сейчас пытается заблокировать приложения. Клиентам напомнили, что под видом таких сервисов могут выпускать вредоносные программы.
Официального приложения в App Store теперь нет, из-за санкций оно недоступно для скачивания и для обновления. Но вместо него недавно появились «Сбербанк Онлайн сайт», Sberbank Conference, Sberbank on-line banking и Sberbank Mobile banking. // Фото: Pexels/pixabay.com