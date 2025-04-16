Назначен новый глава Минсельхоза Карелии

Новым министром сельского и рыбного хозяйства Карелии станет Ольга Палкина. Она вступит в должность с 17 апреля, об этом стало известно из официальных источников. Палкина станет также членом правительства республики.

Ранее Ольга Палкина была исполняющей обязанности главы Минсельхоза РК. Отмечается, что за это время были достигнуты хорошие результаты, в частности, на государственных предприятиях выросли объемы производства молока, вновь заработали прекратившие ранее свою деятельность животноводческие фермы, реализованы масштабные проекты по мелиорации сельскохозяйственных земель.

Напомним, бывший глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов в начале февраля был приговорен к 15 годам лишения свободы за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Также он должен будет выплатить штраф в размере 106,4 миллиона рублей. © «Петрозаводск говорит»