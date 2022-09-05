Найдено тело одного из утонувших на Онего рыбаков

Спасатели нашли тело одного из трех рыбаков, пропавших 4 сентября на Онежском озере вблизи поселка Уя. Об этом сообщает госкомитет РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Поиски шли в течение всего сегодняшнего дня, несмотря на сложные погодные условия. На Онего были сильные волны, порывы ветра достигали 10 метров в секунду.

К вечеру с помощью специального оборудования сотрудники КРПСС обнаружили и подняли на поверхность тело одного из погибших - жителя села Деревянное 1984 года рождения.

Поиски остальных пропавших продолжатся во вторник.

Напомним, катер с четырьмя рыбаками перевернулся в Прионежском районе днем 4 сентября. Одному мужчине удалось вплавь добраться до берега. Трое других пропали. Фото госкомитета по ОЖ и БН