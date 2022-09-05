05 сентября 2022, 18:50
Двух мужчин убили в лесу в Карелии
В Сегеже возбуждено уголовное дело по факту убийства двух граждан
В Сегеже возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, 30 августа в Сегеже на дороге в лесополосе были обнаружены тела двух мужчин. Имелись следы насильственной смерти - на телах найдены колото-резаные ранения.
Проводятся следственные действия, следователи изучают обстоятельства случившейся трагедии. Идут оперативно-розыскные мероприятия. Фото: unsplash.com