Двух мужчин убили в лесу в Карелии

В Сегеже возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, 30 августа в Сегеже на дороге в лесополосе были обнаружены тела двух мужчин. Имелись следы насильственной смерти - на телах найдены колото-резаные ранения.

Проводятся следственные действия, следователи изучают обстоятельства случившейся трагедии. Идут оперативно-розыскные мероприятия. Фото: unsplash.com