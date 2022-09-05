Прохожего забили до смерти бейсбольной битой в Карелии

В Калевальском районе будут судить 26-летнего мужчину. Жителя поселка Боровой обвиняют в смерти другого сельчанина, сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, в июне этого года обвиняемый ночью стоял на балконе своей квартиры и вступил в конфликт с проходившим по улице 62-летним мужчиной. Молодой человек взял бейсбольную биту, вышел из дома и нанес пожилому сельчанину несколько ударов битой и ногами. От полученной черепно-мозговой травмы через два дня тот умер.

Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: unsplash.com