21 апреля 2020, 11:09
Происшествия

Найден труп мужчины под Гоголевским мостом в Петрозаводске

Следком Карелии проводит проверку по факту смерти жителя карельской столицы

В минувший понедельник, 20 апреля, под Гоголевским мостом в Петрозаводске был обнаружен труп мужчина, рассказали нашему порталу в пресс-центре МВД по РК.

По информации правоохранительных органов, криминальной составляющей в смерти мужчины 1956 года рождения не обнаружено. По предварительной информации скоропостижно скончавшийся петрозаводчанин проживал неподалеку от Гоголевского моста.

По факту обнаружения тела проверку начал следком Карелии.

 

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Полиция
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