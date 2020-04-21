Найден труп мужчины под Гоголевским мостом в Петрозаводске

В минувший понедельник, 20 апреля, под Гоголевским мостом в Петрозаводске был обнаружен труп мужчина, рассказали нашему порталу в пресс-центре МВД по РК.

По информации правоохранительных органов, криминальной составляющей в смерти мужчины 1956 года рождения не обнаружено. По предварительной информации скоропостижно скончавшийся петрозаводчанин проживал неподалеку от Гоголевского моста.

По факту обнаружения тела проверку начал следком Карелии.