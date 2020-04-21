Олончанин стал жертвой мошенников, покупая питбайк через интернет

Очередное заявление о дистанционном мошенничестве поступило в карельскую полицию, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Как рассказали стражи правопорядка, в ОМВД России по Олонецкому району обратился местный житель и сообщил об обмане при покупке в сети. На одной из площадок объявлений он заинтересовался питбайком. Мини-мотоцикл предлагала к реализации жительница Санкт-Петербурга за 12 600 рублей.

В переписке в одном из мессенджеров житель юга Карелии также узнал, что доставка товара будет стоить 1 рубль. А чтоб рассеялись сомнения, дама выслала фото разворота якобы своего паспорта. Олончанин согласился, несмотря на то, что всю стоимость питбайка следовало перевести еще до получения.

В мессенджере пришла некая ссылка от продавщицы. Она пояснила, что это сервис безопасной сделки. Покупатель ввел на сайте все данные, но оплата не прошла, а счет оказался заблокирован банком. Тут же поступил входящий звонок с номера, начинавшегося на +7495… Некий мужчина представился оператором интернет-площадки объявлений и пояснил, что гражданину следует обратиться в банк и разблокировать счет, а затем вновь попытаться осуществить перевод. Житель республики так и сделал: в банке по его просьбе счет разблокировали, и он вновь без весомых гарантий решил перечислить за питбайк 12 600 рублей. На этот раз все получилось.

Продавщице он отчитался, что все сделал, и получил указание ждать звонка курьера. Доставщик не выходил на связь, и, устав ждать, олончанин решил связаться с мужчиной – представителем сайта объявлений. Но на звонок ответила пожилая женщина, которая понятия не имела ни о каких интернет-сделках, продаже средств передвижения и тем более мужчинах-менеджерах виртуальных досок. Страница продавщицы из северной столицы оказалась заблокированной.

В довершение этой истории еще один странный звонок покупателю поступил с того же +7495. И не пенсионерка, а вновь мужчина рассказал, что доставка товаров не работает из-за нынешней непростой ситуации.

Сейчас в полиции проводят проверку по фактам, изложенным в заявлении.