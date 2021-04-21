Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, когда вернется солнце

Роман Вильфанд рассказал, когда в Центральную Россию вернется хорошая погода, сообщает РИА Новости.

Тепло вернется в центр Европейской России в понедельник, считает синоптик.

Дожди еще вероятны, но и солнышко будет проглядывать,

— добавил научный руководитель Гидрометцентра.

До конца недели погода будет неустойчивой, что объясняется переменчивым южным циклоном.

В четверг облака начнут рассеиваться, днем может потеплеть до 14, а в пятницу — до 18 градусов, но в выходные снова ожидается небольшое похолодание.

Фото с сайта tkr.su