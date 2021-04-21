Мокрый снег с дождем ожидается сегодня в Карелии

Сегодня, 21 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Днем дождь, вечером с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +7, +9°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +6, +11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +8, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +7, переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь.

В Сортавале до +7, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото kpravda.ru