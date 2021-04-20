В среду погода в Карелии резко испортится

Завтра, 21 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем дождь, вечером с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -4, +1°С, днем +6, +11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +8, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +7, переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь.

В Сортавале до +7, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото novostipmr.com