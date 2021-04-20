Циклон «Ятин» принесет снег в Карелию

Сегодня жители Карелии еще могут насладиться теплой, солнечной весенней погодой. Однако уже в среду погода на улице заметно ухудшится. Паблик «Погода Петрозаводска и Карелии» обещает жителям региона снег 21 апреля.

«Южный циклон по имени «Ятин» стремительно ползет на север в Карелию. На снимке видно массивную облачность циклона, в верхней части Петрозаводск отмечен красной точкой возле Онего. Вот эта вся облачность, что видна на карте, идет к нам. Завтра в городе уже ожидается мокрый снег»,

- предупреждают жителей республики.

Южный циклон будет определять погоду на этой неделе в Крыму, Южном, Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

В северной половине Русской равнины прогнозируют дождь, мокрый снег. В Калужской, Московской, Владимирской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Новгородской, Вологодской и Ленинградской областях, Карелии, вероятно, восстановление небольшого снежного покрова высотой до 1-2 см.

В Европейской России, в том числе в Карелии, период ненастья только начинается. Южный циклон объединится с балтийским вихрем, в течение атмосферных процессов вмешается сибирский антициклон, который не пропустит вихрь на восток, в итоге тот останется кружить на северо-западе страны. (фото forpost-sz.ru, vk.com)