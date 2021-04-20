20 апреля 2021, 07:00
Сегодня жителей Карелии ждет ясная теплая погода
В Гидрометцентре поделились прогнозом на 20 апреля
Сегодня, 20 апреля, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха +9, +11°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, на севере юго-западный слабый. Температура воздуха +9, +14°С, местами у водоемов +6,+8°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +8, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже до +4, ясно.
В Сортавале до +7, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото pxhere.com