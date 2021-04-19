Во вторник воздух в Карелии прогреется до плюс 14

Завтра, 20 апреля, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем +9, +11°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, на севере юго-западный слабый. Температура ночью -1, -6°С, днем +9, +14°С, местами у водоемов +6,+8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +8, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +4, ясно.

В Сортавале до +7, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото tomswallpapers.com