Настя Каменских опубликовала свое полностью обнаженное фото

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram обнаженное фото, поразив откровенным снимком своих подписчиков. Некоторые из пользователей соцсети сошлись во мнении, что артистка перешла допустимую грань.

Резонансный пост Каменских опубликовала 18 декабря. Судя по геотегу, снимок был сделан в мексиканском городе Тулум. На фото певица сидит спиной к камере на качелях. При этом артистка полностью обнажена. Фотографию Каменских сопроводила философским размышлением о предназначении женщины.

Женщина - это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина - это единение с природой,

- написала артистка.

Отметим, что пост вызвал шквал комментариев от подписчиков певицы. Не все они были положительными, некоторые юзеры посчитали, что такие кадры в Интернет выкладывать не стоит.