Наряд ДПС остановил BMW за непропуск пешехода в центре Петрозаводска

Наряд ДПС остановил двигавшийся в потоке автомобиль BMW. Видеорегистратор очевидца запечатлел, как патрульный автомобиль останавливает легковой автомобиль в центре Петрозаводска вечером 7 апреля, сообщает dtpptz.ru. Патрульная машина с включенными маяками подъехала к стоявшим в пробке автомобилям, затем видно, как опускается боковое стекло, после чего один из автомобилей включает правый поворотник и паркуется у обочины.

Оказалось, что сотрудники Госавтоинспекции заметили, как водитель иномарки не пропустил пешехода на «зебре» в районе пересечения улицы Герцена и проспекта Ленина. Этот момент попал на камеру CityLink.

За рулем иномарки оказалась 56-летняя женщина-водитель. Сотрудники ведомства составили постановление об административном правонарушении. Автолюбительнице грозит штраф от 1500 до 2500 рублей. (фото скриншот)