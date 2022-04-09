Двое мужчин обчистили квартиры в расселенном доме на севере Карелии

В полицию Беломорского района поступило несколько заявлений о пропаже вещей от жильцов расселенного аварийного дома.

50-летний мужчина пожаловался, что из его квартиры в бараке пропали раскладушка, телевизор, проигрыватель виниловых пластинок, печные варочные поверхности и дверцы, два колосника, чугунные задвижки, сообщили в пресс-центре МВД. Северянин переехал по новому адресу, но не успел забрать некоторые вещи. Также 67-летняя женщина сообщила о краже электропроводки из квартиры в аварийном доме. Злоумышленники взломали замок на двери и проникли внутрь.

Полицейские установили подозреваемых в квартирных кражах. Ими оказались двое местных жителей 44 и 50 лет. Подозреваемые рассказали, что знали о том, что жильцы уже покинули аварийный дом, и решили посмотреть, что после них осталось. Похищенное вещи они сбыли, а деньги пропили. Специалисты устанавливают денежный ущерб, после чего будет принято процессуальное решение. (фото pixabay.com, 652234)