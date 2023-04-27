Нарушителей правил парковки массово штрафуют в Петрозаводске

Ежедневно в Петрозаводске инспекторы ГИБДД пресекают десятки нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Госавтоинспекции напомнили, что за парковку в зоне действия знака «Остановка запрещена» полагается штраф в размере 1500 рублей. Тем, кто встает на места для инвалидов, придется расстаться с 5000 рублей. Парковка на пешеходном переходе или вблизи него наказывается штрафом в 1000 рублей. При любом из этих нарушений транспортное средство будет эвакуировано на специализированную стоянку.

Автомобилистов карельской столицы просят строго соблюдать Правила дорожного движения и не создавать проблем себе и окружающим. // Фото ГИБДД Петрозаводска