27 июня 2024, 19:52
Общество

Нарушителей ПДД под Петрозаводском будут выслеживать беспилотники

Трассу в Карелии будут патрулировать дроны и фиксировать нарушения

Патрулировать автодорогу под Петрозаводском будут беспилотники. Соответствующий знак водители заметили около деревни Ужесельга.

На табличке написано: «Фиксация нарушений с помощью БПЛА». Дроны станут летать в этом районе и фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Водителям придется быть внимательнее и не нарушать. Впрочем, пролетающих над проезжей частью беспилотников пока что не видели. // фото: unsplash.com

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Метки: 
новости Карелии
беспилотники
дроны
нарушения ПДД