Нарушителей ПДД под Петрозаводском будут выслеживать беспилотники

Патрулировать автодорогу под Петрозаводском будут беспилотники. Соответствующий знак водители заметили около деревни Ужесельга.

На табличке написано: «Фиксация нарушений с помощью БПЛА». Дроны станут летать в этом районе и фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Водителям придется быть внимательнее и не нарушать. Впрочем, пролетающих над проезжей частью беспилотников пока что не видели. // фото: unsplash.com