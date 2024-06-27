27 июня 2024, 19:52
Нарушителей ПДД под Петрозаводском будут выслеживать беспилотники
Трассу в Карелии будут патрулировать дроны и фиксировать нарушения
Патрулировать автодорогу под Петрозаводском будут беспилотники. Соответствующий знак водители заметили около деревни Ужесельга.
На табличке написано: «Фиксация нарушений с помощью БПЛА». Дроны станут летать в этом районе и фиксировать нарушения правил дорожного движения.
Водителям придется быть внимательнее и не нарушать. Впрочем, пролетающих над проезжей частью беспилотников пока что не видели. // фото: unsplash.com