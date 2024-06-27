Карельские школьники помогают онкопациентам

Текст и фото: Марина Бедорфас

На протяжении пяти лет Наталья Андруневич - учитель английского языка Университетского лицея покупает ткань для акции «Добрая шапочка» в поддержку онкопациентов. Из этих отрезов волонтеры шили головные уборы для тех, кто во время химиотерапии потерял волосы.

«Сама я шить не умею, поэтому решила участвовать в акции таким образом — заказываю ткань. Мне очень хотелось помогать людям. И я бы хотела что-то доброе делать и у нас в школе, но как-то у меня не было единомышленника. И вот к нам в лицей пришла на работу Виталина Юрьевна — учитель технологии. Она поддержала меня, мою идею. Нашлись девчонки-волонтеры - ученицы 7 «Б» класса. Надеюсь, что в следующем году наша команда станет больше. Это важно, когда помогают дети», - рассказала Наталья Андруневич.

Учительница уверена, что их участие в социальной акции может стать примером для всех республиканских школ.

«Мы получили большой отклик и от наших коллег. Многие тоже предложили свое участие, в том числе и в приобретении тканей для шапочек», - уточнила Наталья.

Виталина Югансон в лицее собрала самых творческих учениц из 7 класса.

«Этот класс участвует практически во всех школьных проектах, потому что детей очень активно поддерживает их классный руководитель. Те девчонки, которые уже сдали свои работы, на уроках кроили, раскладывали и шили шапочки для онкопациентов. За две недели мы своей небольшой командой сшили 32 шапочки»,

- поделилась Виталина Югансон.

Для таких шапочек необходимо покупать трикотажные ткани, которые хорошо тянутся и комфортно носятся. И сделать это может абсолютно любой человек. Ткани можно передать в общество поддержки онкопациентов Карелии.

«Мне всегда интересно участвовать в новых проектах. И потом, я знаю про онкосообщество Карелии. Наверное, у каждого в семье были такие печальные истории, и мы понимаем, как важно, когда есть поддержка. Наши шапочки получились яркие и красивые. Нам важно, чтобы это было эстетично, чтобы их с удовольствием носили и радовались такому подарку», - продолжает Виталина Юрьевна.

Учителя объяснили школьницам, что шапочки они шьют для женщин и мужчин, которые болеют раком.

«Эта акция очень добрая, ты можешь сделать что-то своими руками и помочь людям. Почему бы не сделать что-то полезное, вместе со своими учителями?!»,

- рассказала Мария Кулдина, ученица Университетского лицея.

Сколько шапочек сшила Мария, она не считала, говорит, это довольно просто и быстро, особенно когда работаешь в команде.

«После того, как шапочки были готовы, мы их передали руководителю сообщества поддержки онкопациентов Марине Романовой. Виталина Юрьевна предложила, шить не только для женщин, но и для мужчин. Поэтому мы подбирали такие разные расцветки», - рассказала Наталья Андруневич.

«Я подумала, это было бы классно помочь людям, которым нужна поддержка. Сшить такую шапочку несложно. Во время урока мы кроили, потом шили, пользовались оверлоком. Занимались шитьем вместе с сестрой»,

- рассказала Сабина Мустафаева, ученица Университетского лицея.

«Я вообще не очень люблю шить, поэтому больше кроила, сестра меня поддержала, поэтому вместе мы и участвовали в акции», - поделилась Лейла Мустафаева.

Марина Романова - руководитель общества помощи больным заболеваниями молочной железы знает непонаслышке о том, как нужны такие шапочки в период лечения. Она сама прошла путь от диагноза «онкология» до ремиссии.

«Ни одна из женщин не верит даже уже во время лечения, что она облысеет. Каждая из нас до последнего убеждена, что этого не произойдет. Поэтому никто заранее не покупает и не ищет головные уборы.

Но на самом деле, это происходит в один момент: с тебя просто падают волосы, и все. Многие женщины приезжают на плановые химии, ложатся в онкодиспансер и потом звонят мне, нет ли шапочки, волосы выпали, а надо ехать домой сегодня.

И чтобы люди в таком состоянии не беспокоились, где им купить, куда бежать, мы оставляем такие шапочки в онкодиспансере, пациенты могут обратиться к медсестре и выбрать головной убор».

Акцию «Добрая шапочка» в Карелии запустила волонтер Елена Володина, когда заболела ее подруга. Сначала она шила для нее, а теперь продолжает шить и для других онкопациентов.

Руководитель общества поддержки онкопациентов рассказала, что участие школьников в такой акции для нее стало неожиданным.

«Это очень здорово. Мы получили столько отзывов и благодарностей от пациентов, кому достались эти яркие и красивые головные уборы. Я готова выходить на классные часы, рассказывать ученикам о нашем сообществе, о том, кто носит эти шапки, что такое рак. Это важно, чтобы дети не боялись этого заболевания. Для Карелии онкология — очень распространенный диагноз. Но при этом многие обходят таких пациентов стороной, боятся их, даже близкие друзья перестают общаться»,

- продолжает Марина Романова.

На 1 января 2024 года, по данным карельского Минздрава, в республике на учете состоит 20901 пациент со злокачественными новообразованиями. Ежегодно отмечается увеличение количества онкопациентов. За 5 лет количество больных, находящихся под наблюдением, увеличилось на более чем 2,7 тыс. человек, за 10 лет – на 4,6 тыс. человек.

В 2023 году впервые выявлено 3436 случаев ЗНО (злокачественные новообразования). Этот показатель заболеваемости в Карелии, по предварительным данным, составил 648,3 на 100 тыс. населения (один из самых высоких показателей по России – второй после Архангельской области – 606,7 по итогам 2022 года).

В структуре онкологической заболеваемости в 2023 году у мужчин: 1 место занял рак предстательной железы, 2 место — рак бронхов, трахеи и легкого, 3 место – рак кожи, рак желудка — 4 место. В структуре онкологической заболеваемости в 2023 году у женщин 1 место сохраняет рак молочной железы, 2 место – рак новообразований кожи, 3 место – рак ободочной кишки, на 4 месте — рак тела матки.