«Нарушить ПДД или сдохнуть». У БСМП Петрозаводска негде парковаться

Текст, фото: Елена Малишевская

Продолжается строительство хирургического корпуса БСМП Петрозаводска. В планах минздрава – создать на базе больницы скорой медицинской помощи вторую республиканскую, с мощной технической базой. Задумка хорошая, но, как у нас часто бывает, при масштабной стройке забывают подумать о людях. На улице Кирова всегда было плохо с парковочными местами, сейчас из-за неубранного снега там вообще коллапс. Больничная парковка со стороны улицы Федосовой попала в зону строительства. В результате петрозаводчанам негде поставить свои машины. Ни тем, кто приехал со своей проблемой в БСМП, ни тем, кто хочет навестить лежащих в больнице родственников.

«Как попадать в БСМП? У владельцев автомобилей два варианта: либо лишение прав, либо сдохнуть. Не припарковаться нигде! Сегодня понадобилось обратиться. Выбрал сдохнуть. Я человек незлой, но очень бы хотелось, чтобы в такую же ситуацию попал кто-нибудь из администрации города. Бедные люди...»,

- написал в нашу редакцию житель Петрозаводска.

Мужчина рассказал, что приехал в БСМП между 16 и 17 часами. Обстановка на улице Кирова была «нормальная, обычная для этого времени суток». Припарковаться не было ни какой возможности, только на Малой Слободской. На Вольном проезде повесили «кирпич», и дежурила машина ГИБДД. Через КПП не пускали. Объехал вокруг. Нигде не подъехать. Поехал домой. На следующий день обратился к платному врачу.

Мы решили проверить обстановку возле БСМП и съездили туда сами. Прямо на наших глазах эвакуировали машину, хозяин которой бросил ее со стороны улицы Федосовой. Спросили представителя ГИБДД, наблюдавшего процесс эвакуации: «А где можно парковаться?». Инспектор деловито посмотрел по сторонам, подумал и ответил:

«Ну, получается, нигде нельзя».

Петрозаводчане регулярно наблюдают, как эвакуаторщики увозят автомобили от БСМП, и не стесняются в выражениях, комментируя ситуацию:

«Кормушка для ГИБДД».

В ГИБДД Петрозаводска, куда мы обратились за комментариями, разводят руками: «А что мы можем сделать?». Да, действительно, подумать, как исправить ситуацию, вы не можете, а дежурить сутками у БСМП и вызывать эвакуаторщиков – легко.

Летом 2023 года глава карельского минздрава Охлопков с гордостью сообщал, что подрядчик приступил к строительству третьего этажа хирургического комплекса БСМП. Напоминал, что всего этажей будет семь, на них разместятся диагностические службы, отделение реанимации интенсивной терапии, оперблоки и другие подразделения больницы. В проекте предусмотрена и вертолетная площадка для санавиации. Тогда же горожане задавали министру волнующий их вопрос о парковке:

«А что с парковкой по проекту? Сейчас там оставить машину вообще негде! Зимой забирал жену после операции из БСМП, так пришлось ее буквально тащить чуть ли не в соседний квартал до машины…»

В ответ пресс-служба БСМП призывала жителей Петрозаводска… потерпеть. И сообщала, что в экстренных случаях можно открыть шлагбаум.

«Для беспрепятственной доставки маломобильных граждан, пациентов, нуждающихся в оказании экстренной медицинской помощи, обеспечен проезд через КПП со стороны ул. Кирова. Со стороны остальных граждан надеемся на понимание. В конечном итоге основной целью проводимого строительства является улучшение оказания медицинской помощи. Новая парковка будет на первом этаже и станет доступна по завершению строительства».

Согласно официальным данным, в БСМП за помощью обращаются около 40 тысяч граждан в год. То есть сто человек, как минимум, ежедневно. В самой больнице - около тысячи сотрудников. Допустим, не у всех машины, но даже если у четверти – они где свои автомобили ставят?

«Сотрудники больницы в таком же положении, как и все горожане. Специальных парковочных мест нет. Ставят свои машины где-то на Кирова»,

- сообщили нам в пресс-службе БСМП.

Вряд ли эта информация успокоит петрозаводчан. Почему они должны страдать?

«По моему мнению, администрация города при утверждении таких проектов должна предусматривать парковочные места в достаточном количестве. В том числе и на период строительства. Это ведь не частный дом, а общественное место. И в нормативных документах это прописано. Это я вам как инженер-строитель говорю»,

- пишет в нашу редакцию житель Петрозаводска.

Сроки окончания строительства очень размыты – 2024-2025 годы, так сообщают в БСМП. Учитывая, что проект изначально был рассчитан до 2020 года, потом до конца 2023-го, сегодня с трудом верится, что закончат в этом году.

Не слишком ли часто жителей Петрозаводска просят потерпеть и отнестись с пониманием? Слово «потерпеть» в ситуации, когда человек сам приехал в БСМП за помощью или привез больного родственника, вообще, выглядит цинично. О доступности бесплатных медицинских услуг в столице Карелии тоже можно сегодня говорить с большой натяжкой.