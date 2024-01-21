Город и поселок в Карелии в понедельник останутся без воды

В понедельник, 22 января, в Кеми и Рабочеостровске произойдет отключение воды. Об этом сообщили в паблике администрации Кемского района.

Воды у жителей города и поселка не будет с 9 до 12 часов. Отключение связано с ремонтом на насосно-фильтровальной станции.

Жителей района просят учитывать эту информацию при планировании своих дел. // Фото: unsplash.com / Leif Christoph Gottwald