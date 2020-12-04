Народный хор Oma Pajo представил новый клип на песню «Iivana – rukka»

Новый клип Карельского народного хора Oma Pajo представили сегодня в паблике «Центр народного творчества Республики Карелия»

Традиционная карельская песня, исполняемая в клипе, называется «Iivana – rukka». Это диалог между Иваном и Аннушкой. За игрой слов прослеживаются настоящие чувства, которые в карельской традиции не принято было выражать открыто. Смотрим и получаем удовольствие!

В ноябре этого года музыкальному коллективу исполнилось 30 лет! Карельский народный хор «Oma pajo» («Родная песня») создан в 1990 году на волне национального возрождения, развития языка и культуры карельского народа. В репертуаре – традиционные, народные карельские песни, а также авторские современные песни на карельском и финском языках, танцы и игры, созданные на основе традиционных песенных образцов.

Руководителем хора является Заслуженный работник культуры Республики Карелия Любовь Николаевна Никитина. Концертмейстер – Радис Генадьевич Гайниятов.

Проект «Карелия музыкальная» подготовлен к 100-летию Республики Карелия и направлен на сохранение и развитие уникальной музыкально-песенной и танцевальной культуры народов нашей республики. Приятного просмотра и прослушивания!

Фото - скриншот видео.