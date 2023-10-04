04 октября 2023, 14:29
Наркоторговец из Кеми разбил камеру видеонаблюдения в СИЗО
Устроившего дебош заключенного обязали выплатить следственному изолятору 100 тысяч рублей
Уроженец Кеми буянил в СИЗО по Петербургу и Ленобласти, в результате разбил камеру видеонаблюдения. Бывшего заключенного обязали возместить причиненный ущерб, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.
Мужчину обвиняли в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении наркотиков в крупном размере. Его поместили в СИЗО, где тот устроил дебош.
Наркодилер сломал видеокамеру, руководство изолятора подало иск в суд. Уроженца Кеми обязали выплатить 100 тысяч рублей. // фото: pixabay.com