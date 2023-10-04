Женщина попала в БСМП после аварии в Петрозаводске

Два автомобиля столкнулись 3 октября в Петрозаводске. Авария произошла в 16:20 около дома № 55 на Лесном проспекте, сообщили в Госавтоинспекции.

Пострадала 56-летняя водитель Chevrolet Lacetti,женщину на скорой помощи увезли в БСМП и оставили там на стационарном лечении.

Женщина разворачивалась, но перед совершением маневра не заняла соответствующее крайнее положение. В результате она врезалась в двигавшийся в попутном направлении Renault Logan.

Обстоятельства этого ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов. // фото: ГИБДД Петрозаводска