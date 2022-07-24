Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс похоронен в Камеруне, сообщили РИА Новости в посольстве африканской страны в Москве.

«Похороны Пьера Нарцисса прошли... в 13 часов по местному времени в деревне Бонаматеке»,

- сказал пресс-секретарь посольства Танга Бианг.

По его словам, накануне была проведена прощальная церемония по камерунским обычаям.

Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Прославился благодаря песне «Шоколадный заяц», в дальнейшем выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии. Скончался Нарцисс 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры. // Фото: youtube