Напоминаем об особенностях учебного процесса в школах Карелии

Завтра в Карелии в очном режиме начинается новый учебный год. В условиях действующего режима повышенной готовности, введенного в связи с распространением коронавируса, учебный процесс в школах будет иметь ряд особенностей.

Самое важное, что нужно помнить:

- Учеба будет проходить в очном формате, но в случае массового заболевания, отдельный класс или школа могут быть переведены на дистанционное обучение. Это касается как коронавируса, так и ОРВИ, гриппа или пневмонии.

- В школах действует масочный режим. Детям можно не надевать маски. Учитель во время объяснения у доски также может находиться без маски, но при близком контакте с учениками, а также в местах общего пользования школы, обязан надевать маску или лицевой экран.

- Руководство школ должно составить расписание занятий, перемен и питания так, чтобы свести к минимуму контакты между учениками разных классов. Решение об учебе во вторую смену принимает каждая школа самостоятельно, исходя из возможностей.

- Помимо влажной уборки и проветривания добавляется обязательное использование обеззараживателей воздуха.

По всем вопросам необходимо звонить на горячие линии Минобразования.

- По вопросам организации образовательного процесса: 8-981-400-21-61.

- По вопросам горячего питания для учеников младших классов: 8 (8142) – 78-62-03.