Напоминаем об особенностях учебного процесса в школах Карелии
Завтра в Карелии в очном режиме начинается новый учебный год. В условиях действующего режима повышенной готовности, введенного в связи с распространением коронавируса, учебный процесс в школах будет иметь ряд особенностей.
Самое важное, что нужно помнить:
- Учеба будет проходить в очном формате, но в случае массового заболевания, отдельный класс или школа могут быть переведены на дистанционное обучение. Это касается как коронавируса, так и ОРВИ, гриппа или пневмонии.
- В школах действует масочный режим. Детям можно не надевать маски. Учитель во время объяснения у доски также может находиться без маски, но при близком контакте с учениками, а также в местах общего пользования школы, обязан надевать маску или лицевой экран.
- Руководство школ должно составить расписание занятий, перемен и питания так, чтобы свести к минимуму контакты между учениками разных классов. Решение об учебе во вторую смену принимает каждая школа самостоятельно, исходя из возможностей.
- Помимо влажной уборки и проветривания добавляется обязательное использование обеззараживателей воздуха.
По всем вопросам необходимо звонить на горячие линии Минобразования.
- По вопросам организации образовательного процесса: 8-981-400-21-61.
- По вопросам горячего питания для учеников младших классов: 8 (8142) – 78-62-03.