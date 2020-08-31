В автотранспортном техникуме на одно место претендуют 13 человек

Количество бюджетных мест в учебных заведениях среднего звена в этом году увеличилось на 30%, сообщает правительство республики.

Традиционно большой конкурс был по медицинским и педагогическим направлениям, востребованы также специальности Колледжа технологии и предпринимательства и Автотранспортного техникума.

В последнем зафиксирован максимальный конкурс в республике — 13 человек на место — по направлению «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».

Новые специальности появились в Петрозаводском лесотехническом техникуме («Природоохранное обустройство территорий») и в Сортавальском колледже («Хозяйка усадьбы» — направление, связанное с туризмом). На них тоже есть бюджетные места и спрос.