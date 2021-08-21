Налоговый вычет за аренду жилья предложили ввести в России

Новый налоговый вычет могут установить в стране. Предложение оформлено на портале проектов нормативно-правовых актов.

Минстрой РФ предложил ввести налоговый вычет с расходов на аренду жилья, пишет РИА Новости. Изменения предложено внести в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В министерстве считают, что новый налоговый вычет поможет развивать рынок арендного жилья.

«Большая часть арендного фонда находится в «теневом» секторе российской экономики и не приносит доходов в бюджет. Институциональное арендное жилье в России практически отсутствует»,

- говорится в документе.

Ведомство предлагает использовать долгосрочную аренду как альтернативу предоставления жилых помещений в собственность в качестве меры господдержки. (фото Евгений Павленко, kommersant.ru)