Строительство Белопорожских ГЭС приостановили в Карелии

Объект планировали сдать сначала в 2019-м, позже в 2020-м, а потом в 2021 году.

Строительство Белопорожских ГЭС в Кемском районе приостановлено. О проблемах, связанных со строительным производством, на одном из совещаний сообщил министр экономического развития региона Олег Ермолаев. Ориентировочно малые гидроэлектростанции могут ввести в эксплуатацию в апреле 2022 года.

Строительство началось еще в 2016 году. Сроки окончания строительства до этого уже переносили несколько раз. В прошлом году на объекте несколько раз прорывало дамбы. Из-за приостановки работ на крупнейшей стройке в Карелии снизились и налоговые поступления в бюджет.

Проект ГЭС на реке Кемь стал первым в России, финансирование которого одобрено Новым банком развития, созданным странами БРИКС, а также первым совместным проектом Российского фонда прямых инвестиций и его иностранных партнеров, сообщает издание dp.ru. Инвестиции в объект составляют более 11 млрд рублей. (фото energybase.ru)