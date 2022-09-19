Налогоплательщикам напомнили о выплатах в бюджет

В администрации Петрозаводска налогоплательщикам напомнили, что 1 декабря истекает срок уплаты физлицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество за 2021 год.

«Если у гражданина в ИФНС зарегистрирован «Личный кабинет», то сведения о суммах налога будут размещены в информационной системе. В остальных случаях налоговое уведомление может быть передано ему лично под расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи»,

- уточнили в мэрии.

Оплатить налоги возможно через электронные сервисы ФНС, отделения и платежные терминалы банков. При этом следует помнить, чтобы платежные документы на перечисления позволяли идентифицировать налогоплательщика, которому налог предъявлен. Фото: unsplash.