15 сентября 2021, 14:22
Накренившийся столб в Лахденпохье угрожает идущим в школу детям
Жители карельского города разместили в соцсетях фотографии опасной опоры
Прямо над дорогой в Лахденпохье накренился столб с проводами. Об этом написали жители в группе «ЛахденпохьЯ — Навсегда!» ВКонтакте.
Опасная конструкция размещается на улице Бусалова. Опора связи принадлежит Ростелекому. Люди считают, что она может в любой момент упасть на дорогу.
«Вот так на Бусалова висит столб. В ЕДДС сказали, что это Ростелекома, они вернутся из района и сделают. Но тут дети ходят в школу», - пишут по поводу фотографии в группе. // Фото: источник