Накренившийся столб в Лахденпохье угрожает идущим в школу детям

Прямо над дорогой в Лахденпохье накренился столб с проводами. Об этом написали жители в группе «ЛахденпохьЯ — Навсегда!» ВКонтакте.

Опасная конструкция размещается на улице Бусалова. Опора связи принадлежит Ростелекому. Люди считают, что она может в любой момент упасть на дорогу.