Школьницы в Петрозаводске купили пиццу и изумились

Две учащиеся школы № 3 Петрозаводска сначала купили в столовой пиццу, а потом пожалели об этом. Снимок странного блюда девочки разместили в группе «Весь Петрозаводск | Карелия»/Вконтакте.

«Добрый вечер, сегодня в школе №3 купили с подругой пиццу, я была в шоке, - написала одна из девочек. - За это 40 рублей, плюс, было ощущение, что она была испорченной».

На фото видно, что пицца состоит преимущественно из куска теста. На нем лишь местами размещаются маленькие кусочки колбасы.

Мнения петрозаводчан по поводу странного блюда разделились.

«А когда покупали, глаза в каком месте были?», - поинтересовалась одна из подписчиц.

Другие возмущены и считают, что дети в школе не должны контролировать качество еды.