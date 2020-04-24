Находящийся в розыске молодой человек задержан в Петрозаводске

На вокзале в Петрозаводске задержан молодой человек с крупной партией наркотиков, сообщает УФСИН по РК. Операция была проведена сотрудники отделения розыска УФСИН России по Республике Карелия совместно с коллегами из Петрозаводского линейного отдела МВД на транспорте.

«При личном досмотре у него было обнаружено и изъято 20 полимерных свертков с порошкообразным веществом внутри, предположительно являющимся наркотическим средством в крупном размере. По данному факту следственными органами проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела»,

– говорится в сообщении.

Добавим, что молодой человек 2000 года рождения был осужден по статье 158 ч.2 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, условно. Он состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции города Петрозаводска и уклонялся от контроля и был объявлен в федеральный розыск. По оперативной информации осужденный скрывался на территории Санкт-Петербурга и Пермского края.