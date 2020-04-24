Подростки задержаны в Карелии за серию гаражных краж

Сотрудники уголовного розыска Сегежи раскрыли серию гаражных краж, сообщает пресс-центр МВД по РК.

В ОМВД России по Сегежскому району в конце марта и начале апреля поступило несколько заявлений от жителей города. Владельцы гаражных боксов сообщали о кражах и повреждениях построек. Среди похищенного имущества значились бензопилы, тепловые пушки, дизельные генераторы, канистры с бензином, аккумуляторы и другое ценное имущество.

Сотрудники уголовного розыска Сегежи в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что к совершению краж причастны двое несовершеннолетних жителей города.

По версии следствия, молодые люди присматривали гаражные боксы, которые располагались в отдалении, проламывали крыши и проникали внутрь, похищали ценное имущество. Далее они переносили вещи в лесной массив и прятали. Через некоторое время с помощью знакомого, у которого был автомобиль, они вывозили его в город и пытались реализовать.

Большая часть похищенного изъята и будет возвращена владельцам, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.