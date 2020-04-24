24 апреля 2020, 12:01
Происшествия

Подростки задержаны в Карелии за серию гаражных краж

Молодые люди совершали кражи за из боксов, которые находились за городом, чтобы не привлекать внимание полиции

Сотрудники уголовного розыска Сегежи раскрыли серию гаражных краж, сообщает пресс-центр МВД по РК. 

В ОМВД России по Сегежскому району в конце марта и начале апреля поступило несколько заявлений от жителей города. Владельцы гаражных боксов сообщали о кражах и повреждениях построек. Среди похищенного имущества значились бензопилы, тепловые пушки, дизельные генераторы, канистры с бензином, аккумуляторы и другое ценное имущество.

Сотрудники уголовного розыска Сегежи в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что к совершению краж причастны двое несовершеннолетних жителей города. 

По версии следствия, молодые люди присматривали гаражные боксы, которые располагались в отдалении, проламывали крыши и проникали внутрь, похищали ценное имущество. Далее они переносили вещи в лесной массив и прятали. Через некоторое время с помощью знакомого, у которого был автомобиль, они вывозили его в город и пытались реализовать. 

Большая часть похищенного изъята и будет возвращена владельцам, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

 

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