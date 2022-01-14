14 января 2022, 11:13
Происшествия

Находящегося в розыске жителя Карелии подвела любовь к вкусной рыбе

Подозреваемого долго искали, а он попался на попытке кражи рыбного деликатеса

Ночью 14 января в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. Сотрудники Росгвардии прибыли на место ЧП и задержали находившегося в розыске жителя Пряжинского района, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина пытался украсть дорогой рыбный деликатес, но попался. Злоумышленник не только не унес продукт стоимостью около двух тысяч рублей, но и оказался в полиции.

Выяснилось, что 42-летний воришка находится в розыске. Нарушителя искали не впервые: несколько лет назад его уже объявляли в федеральный розыск.

В биографии мужчины кража, его также привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство и недобросовестное вождение. // Фото: sert-plus.ru

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новости Карелии
Пряжинский район
Розыск
Кража