Находящегося в розыске жителя Карелии подвела любовь к вкусной рыбе

Ночью 14 января в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. Сотрудники Росгвардии прибыли на место ЧП и задержали находившегося в розыске жителя Пряжинского района, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина пытался украсть дорогой рыбный деликатес, но попался. Злоумышленник не только не унес продукт стоимостью около двух тысяч рублей, но и оказался в полиции.

Выяснилось, что 42-летний воришка находится в розыске. Нарушителя искали не впервые: несколько лет назад его уже объявляли в федеральный розыск.

В биографии мужчины кража, его также привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство и недобросовестное вождение. // Фото: sert-plus.ru