14 января 2022, 10:54
На одном из перекрестков Петрозаводска отключили светофоры
Из-за ремонтных работ на электросетях на пересечении улиц Репникова и Антонова временно не работают светофоры
14 января на Ключевой ведутся работы по восстановлению кабельных линий, сообщили в пресс-центре мэрии.
В связи с этим на пересечении улиц Репникова и Антонова не работают светофоры. Неполадки постараются устранить до обеда.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными на этом перекрестке. (фото pixabay.com, siobhandolezal)