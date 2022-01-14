14 января 2022, 10:54
Происшествия

На одном из перекрестков Петрозаводска отключили светофоры

Из-за ремонтных работ на электросетях на пересечении улиц Репникова и Антонова временно не работают светофоры

14 января на Ключевой ведутся работы по восстановлению кабельных линий, сообщили в пресс-центре мэрии.

В связи с этим на пересечении улиц Репникова и Антонова не работают светофоры. Неполадки постараются устранить до обеда.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на этом перекрестке. (фото pixabay.com, siobhandolezal)

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новости петрозаводска
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Ключевая