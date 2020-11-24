Наглая фанатка выпросила денег у звезды на гастролях в Петрозаводске

Известная исполнительница русских и цыганских романсов Валентина Пономарева ровно 20 лет назад вновь посетила Петрозаводск. Широкая публика любила ее и знала благодаря песням из кинофильма «Жестокий романс». Но в тот раз петрозаводчане встречали ее по-разному. Популярная певица приехала к нам в сопровождении музыкантов — Сергея Воронцова и Константина Гогунского, который по совместительству вот уже 15 лет являлся арт-директором и мужем певицы. Замуж она вышла по настоянию сына Олега, экс-солиста группы «Лойко», с которой много выступала сама. Однажды он сказал маме сакраментальную фразу: «Не смотри на этих козлов, которые вьются вокруг тебя. Выходи за Константина». Она вышла, и они стали жить счастливо, несмотря на огромную разницу в возрасте (Валентина старше на 15 лет) и ее славу. Именно про него она пела «Мой амулет».

В Петрозаводске творчество Валентины Дмитриевны любили и знали. Однако более тесное знакомство с петрозаводскими поклонниками в 2000 году у Пономаревой началось с неприятного инцидента. Как только певица устроилась отдыхать перед концертом, раздался стук в дверь. Когда растрепанная, не ожидающая подвоха певица дверь открыла, в ее номер ворвалась дама с сумками. Которая, подвывая, призналась в любви к таланту Валентины и потребовала денег на проезд домой в глубинку. Избавиться от дамы Пономарева сумела, лишь откупившись. Это происшествие привело ее в столь нерасположенное к общению состояние духа, что от каких-либо интервью звезда наотрез отказалась. Во время концерта несмотря на предупреждение администрации в зале звонили сотовые телефоны, а владелец мобильника, сидящий на балконе, делился с подругой впечатлениями и транслировал ей концерт.

Окончательно разочароваться в Петрозаводске и нашей публике Валентине не позволил необычно теплый прием, внезапно наступившая сказочная зима и первая встреченная на прогулке пожилая петрозаводчанка. Которая совершенно бескорыстно провела экскурсию по городу для Валентины и ее мужа. Из Петрозаводска Пономарева ехала в Англию записывать диск романсов в поместье фанатичного англичанина. Затем к сыну в Дублин — посмотреть внуков и наконец немного ощутить себя бабушкой. И строго по секрету директор Центра музыкальных инициатив Сергей Зобнев, организатор концерта, сообщил, что в планах певицы — проехать летом с круизом по карельским городам и может быть даже сыграть проект с петрозаводскими джазистами.

Предприниматели Петрозаводска опять остались недовольны решением депутатов палаты представителей Законодательного собрания РК. Напомним — еще в августе Конституционный суд обратился к депутатам с просьбой внести изменения в закон «О едином налоге на вмененный доход». И депутаты в ноябре приняли в первом чтении законопроект, который, по мнению местных бизнесменов, экономически необоснован. Предприниматели отнеслись к закону, принятому еще полтора года назад, с большим недоверием. Их не устраивали сами ставки единого налога на вмененный доход — слишком высокие. От того, что коэффициенты, по которым начисляли поступления налогов, были не просчитаны, бизнесмены районов и центра были поставлены в равные условия. Что, по их мнению, экономически не обосновано.

«Магазин мой на Чернышевского. Проходимость средняя. Торговая площадь большая. И так получилось, что я оказалась в равных условиях с теми магазинами, которые находятся в центре города. Которые могут и накрутить побольше, и проходимость у них хорошая, и покупательская способность повыше», - жаловалась с трибуны одна женщина. Коммерсанты, сжав зубы, единый налог выплачивали. Но некоторых это подкосило.

«Почему наши власти считают важным показателем своей работы количество закрывшегося предприятий. На мой взгляд, пока это будет продолжаться, пока нас будут встречать вопросом «но вы же не закрылись!», положение просто не изменится», - говорила другая женщина.

В октябре налоговая полиция подала жалобу на женщину, которая отказалась платить единый налог. И ко всеобщему удивлению Конституционный суд признал, что карельский закон не соответствует федеральному, предписав депутатам разобраться с этим законопроектом до ноября. Исправленный проект был предложен на рассмотрение председателем правительства, с которым Палата представителей согласилась. Но в нем ставки 15 российских коэффициентов вновь прописаны не были. Таким образом, предприниматели вновь пришли к тому, с чего начали. То, что государственные органы не давали свободно дышать бизнесменам, им казалось по меньшей мере невыгодным для самой республики:

-Кто от этого выиграл?! Пенсионеры? Или правительство?

-Мы же не отказываемся платить налоги. Мы за реальные налоги!

Тем не менее в первом чтении законопроект был принят большинством голосов. Хотя присутствующие в зале предприниматели предлагали депутатам просчитать его заново. Надеялись, что их призыв будет услышан, когда народные избранники соберутся для второго чтения закона. А пока вопросы бизнеса оставались без ответа: «Кто ответит за то, что я, рискуя своим здоровьем, здоровьем своего ребенка, ущемляя свою семью, трудилась не покладая рук на то, чтобы подымалось мое родное государство?», - с горечью спросила депутатов предпринимательница.

В Петрозаводске усилиями мастеров открылся Центр народных ремесел. И у современных продолжателей традиций появилось место, где они не только могли совершенствовать свое мастерство, но и организовать необходимый современным ремесленникам рынок продаж своего уникального товара. Центр открыла Гильдия мастеров декоративно-прикладного искусства. Во-первых, мастера получили место обмена опытом. Во-вторых, во всем Петрозаводске не было у мастеров своего магазина, а сувенирные лавочки «по доброте душевной» облагали продукцию наших мастеров 40%-ным налогом. От этого продукция наших мастеров иногда грешила завышенной ценой. Ремесленники вознамерились стать ближе к народу, разработав систему цен и продаж, минуя посредников.

Так же это помещение стало и музеем. Его мастера самолично пускались в этнографические экспедиции, выкупая экспонаты. Но в отличие от музеев, здесь появились «живые» персонажи. Станки прошлого века — действующие и приспособлены для работы. Все мастера не только детально освоили технологию, но знали историю своего ремесла. Мастер кружевоплетения Наталья Окунева рассказывала о своем: «Кружево у нас на севере распространялось из Европы. И начиная с 15 века, кружевоплетением здесь занимались много, творчески и очень интересно». Представлены тут были ремесла Русского Севера: кружевоплетение, ткачество, вышивка, плетение из бересты, роспись и керамика. Рукоделию здесь учились у старых мастеров в карельских селах. В центре работала ткачиха, которая была известна на всю Россию, Светлана Башева. Он выткала за 15 лет полтора километра дорожек, и была убеждена, что дело ее — вечно. Ведь в машинных вещах, сошедших с конвейера, по ее мнению, абсолютно нет души. «Когда что-то сделано своими руками — оно и к душе прикипит. А в то, где вложены деньги, это не столь интересно работать», - сказала она.

Таким было 24 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото sib.fm)