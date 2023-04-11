Нацист Борман объявлен погибшим, но «дело Бормана» не закрыто

— 155 лет назад, в 1868 г., в Японии был упразднен действовавший более шести веков сёгунат — военно-административный бюрократический аппарат во главе с сёгуном, осуществлявшим политическое управление Японией;

— 130 лет назад в деревне Суйсарь Ялгубской волости Петрозаводского уезда родился Иван Андреевич Ерошкин (1893 — 1916), младший унтер-офицер 221-го пехотного Рославльского полка в годы Первой мировой войны (1914-1918), награжден Георгиевским крестом;

— 115 лет назад, в 1908 г., французский авиатор Фердинанд Леон Делагранж установил новый рекорд дальности полета – 3925 метров;

— 105 лет назад, в 1918 г, крестьяне села Болдино на сходке приняли решение увековечить память А.С. Пушкина;

— в этот же день родился Иван Максимович Чаккиев (1918 - 1961), тракторист, Герой Социалистического Труда. Работал механиком в Паданском леспромхозе;

— 60 лет назад, в 1963 г, на экраны вышла кинокомедия Алексея Мишурина и Николая Литуса «Королева бензоколонки» с Надеждой Румянцевой в главной роли. Фильм отличают легкость и ненавязчивость сюжета, тонкий, наполненный иронией, юмор, что пришлось по душе многочисленным зрителям;

— 50 лет назад, в 1973 г., после изучения останков скелета, найденного в Берлине, личный секретарь Гитлера нацист Мартин Борман официально объявлен погибшим. Правительство ФРГ подтвердило факт смерти одного из главных нацистских преступников, криминалистическая экспертиза идентифицировала останки, найденные в 1972 году во время строительных работ в Западном Берлине. Поскольку после войны явных доказательств гибели Бормана не было представлено, Международный трибунал в Нюрнберге судил его заочно и приговорил к смертной казни. С тех пор неоднократно сообщалось о том, что бывшего шефа гитлеровской канцелярии видели в разных местах земного шара. В 1973 году, после эксгумации останков, было официально объявлено о прекращении поисков. В конце 2001 года родственники Бормана потребовали сделать ДНК-анализ. Берлинская криминалистическая лаборатория провела исследования, но их результаты широкой огласке преданы не были: «дело Бормана» по-прежнему не закрыто;

— 25 лет назад, в 1998 г., в Калифорнии американец Эдвин Сирко положил 545 домино на одну вертикальную костяшку домино, установив мировой рекорд;

— 20 лет назад, в 2003 г, в Петербурге установили памятник бравому солдату Швейку.